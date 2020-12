In een bedrijfspand in het Drentse Hoogeveen heeft de politie gisteravond 1203 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Het vuurwerk is in beslag genomen en afgevoerd.

De politie was getipt over een grote hoeveelheid vuurwerk die er mogelijk was afgeleverd en opgeslagen. Agenten besloten het pand te controleren en deden de vondst, schrijft RTV Drenthe. Het is niet duidelijk om wat vuurwerk het precies gaat.

Er wordt onderzoek gedaan naar de eigenaar van het vuurwerk. Er is nog niemand aangehouden.