Zware explosie in centrum van Amerikaanse stad Nashville

Burgemeester John Cooper zei in een eerste reactie dat het erop lijkt dat er een bom is ontploft op 2nd Avenue. Een politiewoordvoerder beschreef de ontploffing als een "bewuste actie". Hij gaf verder geen details.

Drie mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De verwondingen zouden niet ernstig zijn. Ook is er veel schade aan gebouwen. Tot in de verre omtrek zijn de ruiten van gebouwen gesprongen. Er hangen rookwolken boven het centrum van Nashville.

In de Amerikaanse stad Nashville is een zware explosie geweest in het centrum. Er is een 'recreational vehicle', mogelijk een camper, midden op straat de lucht in gevlogen.

De ontploffing was om ongeveer 06.30 uur plaatselijke tijd, 13.30 uur in Nederland. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar de politie heeft tegen mensen die in de buurt wonen gezegd dat het om een bomexplosie gaat.

Het gebied is ontruimd en mensen worden met bussen naar opvanglocaties gebracht. De burgemeester van Nashville is ter plaatse, samen met veel politie en brandweerlieden. De verwachting is dat hij later op de dag een persconferentie geeft.