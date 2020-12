Zware explosie door autobom in Nashville, mogelijke menselijke resten gevonden

Zware explosie in centrum Nashville - NOS

In de Amerikaanse stad Nashville is een zware explosie geweest in het centrum. Een camper vloog midden op straat de lucht in. Volgens de politie gaat het om een "bewuste actie".

Drie mensen zijn lichtgewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Een politiewoordvoerder zegt dat in de buurt van de explosie mogelijke menselijke resten zijn gevonden. Onderzoek moet uitwijzen of het echt om menselijk weefsel gaat, of de resten iets met de explosie te maken hebben en of het in dat geval om een slachtoffer gaat of om de dader. Er is ook veel schade aan gebouwen. Tot in de verre omtrek zijn de ruiten van gebouwen gesprongen. Er hingen lang rookwolken boven het centrum van Nashville. Vanochtend rond 06.00 uur plaatselijke tijd gingen agenten af op een melding dat er geschoten zou zijn in de buurt van 2nd Avenue. Toen ze onderzoek deden, stuitten ze op een voertuig waaruit de herhaalde mededeling kwam dat het opgeblazen zou worden. "Als u dit kunt horen, evacueer nu."

De agenten begonnen mensen die in de buurt waren te waarschuwen en riepen de hulp in van de explosievenafdeling van de politie. Voordat die ter plaatse was explodeerde het voertuig. Een politieagent raakte daarbij lichtgewond.

Beschadigd gebouw - AP

Het gebied werd ontruimd en mensen zijn met bussen naar opvanglocaties gebracht. De politie verwacht nog dagen bezig te zijn met het onderzoek. Honden zijn ingezet om te kijken of zich nog ergens een tweede explosief bevindt.