Koning over maatschappelijk debat: 'Misschien bent u moe van de manische meningenmachine'

Koning Willem-Alexander heeft in zijn kersttoespraak de toon van het maatschappelijke debat centraal gesteld. In de toespraak, die grotendeels in het teken stond van de coronapandemie, stond hij stil bij mensen die zich niet thuis voelen "bij muurvaste standpunten" en soms twijfelen of hun mening veranderen.

"Misschien bent u moe van opwinding, argwaan en fanatisme. Moe van de manische meningenmachine", zei de koning. "Ook de zachte stemmen verdienen het om gehoord te worden."

Volgens Willem-Alexander horen "scherpe debatten over uitgesproken opvattingen of radicale ideeën" bij een vrije samenleving. "Maar het kenmerk van een vrije samenleving is nu juist dat er ook ruimte is voor nuance." Hij noemde ironie en zelfrelativering "altijd het beste medicijn bij een opgekropt gemoed."