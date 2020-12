Paus geeft urbi et orbi-zegen, Sint-Pietersplein blijft leeg

Paus Franciscus heeft om 12.00 uur zijn traditionele urbi et orbi-zegen uitgesproken, zijn zegen voor de stad en de wereld. Onder normale omstandigheden doet hij dat vanaf een balkon boven het Sint-Pietersplein waar dan duizenden mensen bijeen zijn.

Vanwege de coronapandemie deed hij het dit keer in een aula in Vaticaanstad, waar een beperkt aantal mensen was toegelaten. Buiten de zaal was de bijeenkomst via een livestream te volgen.

Vaccins

De paus riep landen op om coronavaccins eerlijk over de wereld te verdelen. "Moge de Zoon van God het streven naar internationale samenwerking onder politieke bestuurders vernieuwen, om te beginnen in de gezondheidszorg, zodat iedereen van een vaccin en behandeling verzekerd is", zei hij. "Geconfronteerd met een uitdaging die geen grenzen kent, moeten we geen muren bouwen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje."

Daarnaast vroeg hij om vrede en verzoening in Syrië, Jemen, Libië, Nagorno-Karabach, Zuid-Soedan, Nigeria, Kameroen en Irak. Dat laatste land bezoekt hij in maart.