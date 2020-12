Kerst in coronatijd: mis via livestream en cadeaus uitpakken via Zoom

StillDenBosch - St Jan

De kerstdienst of mis via een livestream, cadeaus uitpakken via Zoom en uit eten in je woonkamer. Hoe vier je kerst tijdens een lockdown? Met wat creativiteit lukt het veel mensen toch om het kerstgevoel met elkaar te delen. Digitale kerstmis Zoals in de kerken. Die zitten normaal op kerstochtend vol, maar dat was nu natuurlijk niet het geval. Veel diensten waren wel via livestreams te volgen. Zo ook in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Bisschop Gerard de Korte stond tijdens de hoogmis in een vrijwel lege kerk. De bisschop benadrukte de golf van solidariteit die hij door het land zag gaan tijdens de coronacrisis. "Mensen die boodschappen voor elkaar doen, elkaar helpen. Allemaal tekenen van naastenliefde." Daarnaast eerde hij artsen en verpleegkundigen, "die ook nu op hun tandvlees lopen". Ook riep De Korte iedereen op om zich te laten vaccineren, zodra dat mogelijk is:

Hoogmis in een lege kerk: 'zo vieren we in deze nare periode Kerstmis' - NOS

Yvonne Fransen uit Deurne hoopte lang dat ze ondanks corona toch gewoon Kerst zou kunnen vieren met haar vijf kinderen, ook al wonen twee dochters in het buitenland. Door de strenge regels in Italië moest dochter Marloes uit Rome haar reis naar Nederland al annuleren, maar nu Yvonne's man ook nog positief is getest op corona heeft de familie alle plannen omgegooid. "Het was even heel erg slikken, omdat je er zo lang naar uitkijkt", zegt Yvonne. Ze zag haar andere dochter die in Zweden woont vorig jaar voor het laatst. "Maar we proberen het positief te zien." Het gezin gaat nu via Zoom samen dineren. Cadeaus zijn verstuurd via de post, en zullen vanavond voor de webcam worden uitgepakt. Hoewel, niet allemaal: "Sommige pakjes zijn helaas vertraagd. Maar dan lezen we het gedicht voor en houden we het cadeau nog even tegoed."

Voor het eerst in 26 jaar vrij Voor veel horeca-ondernemers zijn deze dagen bitterzoet, want het liefst bezorgen ze klanten in hun volle zaak een mooie Kerst. Zo ook Miranda Bouwmeester. Ze is hotelmanager in Deventer en is dit jaar voor het eerst sinds 26 jaar vrij met Kerst. "Normaal gesproken ben je al een dikke week bezig met alle voorbereidingen. Menukaarten, presentjes op de kamers, de roosters. Maar nu sluiten we de deuren. Het is een naar einde van het jaar." Wat ze ervan vindt dat ze vrij is? "Tja, het is heel bijzonder, ik kan niet anders zeggen. Je denkt van: wat ga je doen? Wat doet iedereen eigenlijk deze dagen?" Dankbaarheid voor wat wel kan Voor dit verpleegpersoneel van het Sint Antonius Ziekenhuis is het antwoord op die vraag simpel, die zijn vandaag wel aan het werk. Ze voelen zich gesteund voor alle positieve reacties die ze krijgen. (lees hier meer verhalen van hoe zorgmedewerkers kerst vieren).