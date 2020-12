'Groenewegen reageert nauwelijks op onze komst, de ogen staan dof'

De verslaggevers van NOS Sport lichten aan het einde van het jaar altijd een voor hen gedenkwaardige klus van het afgelopen jaar toe. Dat zijn er dit coronajaar veel minder dan anders, maar ze zijn er wel. Vandaag: Gio Lippens en een beladen interview met wielrenner Dylan Groenewegen.

"Twee dagen na de crash. Het is vrijdagmiddag, rond half een. Vanuit Hilversum krijg ik een telefoontje. Heb ik tijd om die middag bij Dylan Groenewegen langs te gaan? We kunnen hem interviewen. Het is de eerste keer dat hij iets van zich laat horen, op die ene tweet na, waarin hij zijn zorgen over de toestand van Fabio Jakobsen heeft uitgesproken."

"Er is een afspraak met de ploeg van Groenewegen. De cameraman is onderweg. Ik vraag me af wat we straks aantreffen, hoe de renner zal reageren op de horrorcrash die hij heeft veroorzaakt, of hij het boetekleed wil aantrekken. Tientallen vragen schieten door mijn hoofd. Geen idee of ze allemaal gesteld kunnen worden."

De echte pijn zit dieper

"Wanneer ik twee uur later het tuinhek open, schrik ik van wat ik aantref. Groenewegen zit aan een houten eettafel, de rug naar de gevel van zijn huis. Hij reageert nauwelijks op onze komst, de ogen staan dof. Zijn rechterarm in een mitella. Een dag eerder is de viervoudige breuk aan zijn sleutelbeen geopereerd."

"Zijn vriendin Nine Storms zegt met tranen in de ogen dat hij vergaat van de pijn, maar het is duidelijk dat de echte pijn dieper zit. Hij lijkt nog steeds in shock, over wat er gebeurd is tijdens die sprint in Katowice."