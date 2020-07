Consumentenbond: Facebook moet gebruikers compenseren voor privacyschending

Facebook moet gebruikers in Nederland compensatie betalen voor het schenden van hun privacy, vinden de Consumentenbond en Data Privacy Stichting (DPS). De partijen hebben Stichting Facebook gedagvaard. Facebookgebruikers worden opgeroepen zich bij de actie aan te sluiten.

De Consumentenbond en DPS verwijten Facebook dat het jarenlang privégegevens van gebruikers en hun Facebookvrienden verzamelde en deze zonder toestemming toegankelijk maakte voor derden. Naast informatie als geslacht, leeftijd en woonplaats, betreft het ook de apps die iemand gebruikt, informatie over je Facebookvrienden en surfgedrag buiten het platform.

Volgens de partijen zijn gebruikers misleid. "Zij wisten niet dat Facebook die informatie doorspeelde aan adverteerders en appmakers", zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. "Het privacybeleid van Facebook was hierover onvoldoende duidelijk, inconsistent en onnodig moeilijk."

Hoogste boete ooit

Het socialemediabedrijf heeft meerdere boetes gekregen wegens privacyschending. Daaronder was ook een megaboete van 4,5 miljard euro van de Amerikaanse Federal Trade Commission, vanwege privacyschendingen die aan het licht kwamen na onderzoek naar het dataschandaal rond marketingbedrijf Cambridge Analytica.

Daarbij werden data van 87 miljoen gebruikers gebruikt voor politieke reclames rond de verkiezingen in de VS. Het was de hoogste boete die de FTC ooit heeft opgelegd. Na die straf heeft Facebookbaas Mark Zuckerberg verschillende hervormingen aangekondigd op het gebied van privacy.

Meer aandacht voor privacy

"Volgens mij hebben we een stevige poot om op te staan", zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. Volgens hem gaan de dagvaardingen over privacyschending in de periode tussen 2010 en 2020. Iedereen die in deze periode Facebook gebruikte kan zich bij de actie aanmelden.

De Consumentenbond en DPS eisen dat Facebook in de toekomst meer aandacht voor privacy heeft en dat het bedrijf met compensatie komt. Wat het beoogde bedrag is, kunnen de partijen niet zeggen vanwege onderhandelingen die nog gevoerd moeten worden.