Brandweer bevrijdt vrouw uit de modder: 'Ze zat tot haar middel vast'

De brandweer heeft gisteren in het Groningse Oude Pekela een vrouw uit de modder gered. Ze was in een parkje vast komen te zitten en kon niet meer op eigen kracht wegkomen.

Brandweerlieden wisten haar uiteindelijk met een ladder en een reddingsplank uit de modder te halen. "De vrouw zat tot haar middel vast, maar gelukkig waren we er op tijd bij", zegt een woordvoerder tegen RTV Noord.

Modderpoel afzetten

In een ambulance is gekeken of alles goed ging met haar, maar later werd de vrouw toch naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.

Volgens de brandweer zal de gemeente Pekela de modderpoel in het parkje afzetten om andere incidenten te voorkomen.