Sneeuwloze Kerst breekt record

Er is deze Kerst in geen velden of wegen sneeuw te bekennen. Sterker nog: sinds het bijhouden van de sneeuwval in Nederland was er in De Bilt nog nooit zo'n lange periode zonder sneeuwdek. Volgens Weerplaza is de sneeuwdekloze periode nu 693 dagen, een dag langer dan het oude record uit begin jaren 90.

Bij de dagelijkse waarneming om 09.00 uur zag de vrijwillige waarnemer van het KNMI in De Bilt, de plaats die landelijk als ijkpunt geldt, al sinds 2 februari 2019 geen aaneengesloten sneeuwdek meer. Onder meer in Zuid-Limburg heeft het tussendoor overigens wel licht gesneeuwd, zegt Weerplaza.

Een aaneengesloten sneeuwdek om 09.00 uur is een voorwaarde om als sneeuwdag geregistreerd te worden. Het dek moet bovendien een dikte van minimaal 1 centimeter hebben.

Acht keer witte Kerst sinds 1901

Het gemiddelde aantal 'sneeuwdekdagen' in een Nederlands winterseizoen neemt snel af. Volgens Weerplaza lag het halverwege vorige eeuw op bijna zestig dagen, vanaf 1 januari is het gemiddelde nog maar 29 dagen.

De daling komt grotendeels door de opwarming van de aarde, schrijft het weerbureau. "Daardoor is, statistisch gezien, de kans op sneeuw tegenwoordig een factor twee kleiner dan in de vorige eeuw."

Een witte Kerst - waarop op beide Kerstdagen een gesloten sneeuwdek in De Bilt wordt gemeten - wordt dus steeds onwaarschijnlijker. Sinds het begin van de weermetingen in 1901 gebeurde het acht keer. De laatste keer was in 2010.