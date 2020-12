Weduwe van Freddy Heineken, Lucille Heineken-Cummins, overleden

Martha Lucille Heineken-Cummins, de weduwe van biermagnaat Freddy Heineken, is gisteren op 95-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van de familie naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

De familie laat in een korte verklaring weten dat ze is overleden in haar woonplaats Noordwijk. "Het afscheid zal in familiekring plaatsvinden", is verder te lezen in de verklaring.

Rijkste Nederlander

Martha Lucille Cummins kwam uit de VS. Ze werd geboren op 29 oktober 1925 in New Hope in de Amerikaanse staat Kentucky en was de dochter van een bourbon- en whiskystoker. Ze ontmoette Heineken toen die voor zijn familiebedrijf enkele jaren naar de VS was gestuurd.

De twee trouwden in 1948, vlak voordat Heineken terugging naar zijn geboorteland. "We vierden onze huwelijksreis op de boot naar Nederland", aldus de biermagnaat. Hij overleed in 2002 op 78-jarige leeftijd.

Hun dochter, Charlene de Carvalho-Heineken, is nog altijd de rijkste Nederlander. Ze is grootaandeelhouder van het bierconcern.