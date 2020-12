'Medestander Navalny opgepakt voor aanbellen bij FSB-agent'

In Moskou is volgens oppositieleider Navalny en medestanders een vriendin van hem opgepakt. Ljoebov Sobol belde maandag aan bij het huis van FSB-agent Konstantin Koedrjavtsev, die betrokken zou zijn geweest bij de vergiftiging van Navalny.

Vanochtend om 07.00 uur plaatselijke tijd vielen politieagenten haar appartement binnen en namen haar mee voor verhoor, zegt iemand uit de kring rond Navalny in The Moscow Times. Sobol wordt verdacht van het betreden van verboden terrein en gebruik van geweld of pogingen daartoe. Ze kan daarvoor een vrijheidsstraf krijgen.

De 33-jarige Sobol is advocaat. Ze heeft aangekondigd dat ze volgend jaar aan de parlementsverkiezingen wil meedoen.

Bekentenis

De aanhouding komt een paar dagen na de bekendmaking van Navalny dat hij met Koedrjavtsev had gebeld. Navalny deed zich voor als een belangrijk lid van de Russische Nationale Veiligheidsraad en zou zo de bekentenis hebben afgedwongen dat Koedrjavtsev bij de vergiftiging van Navalny betrokken was.

Een man die Koedrjavtsev zou zijn, vertelt in de geluidsopname onder meer dat het zenuwgif novitsjok aan de binnenkant van Navalny's onderbroek zat.

Hoe het zenuwgif in de onderbroek was aangebracht, wordt uit het gesprek niet duidelijk: