1100 militairen ingezet om gestrande vrachtwagenchauffeurs thuis te krijgen

Het afnemen van testen verloopt traag. Er staan nog zo'n 4000 voertuigen te wachten in de regio Kent, meldt de BBC. De voormalige luchthaven van Manston en rijstroken van snelweg M20 zijn vrijgemaakt om de duizenden voertuigen tijdelijk te parkeren. Sommige chauffeurs wachten inmiddels al bijna een week in hun vrachtwagen.

De grens werd zondag gesloten vanwege de mutatie van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk. En hoewel Frankrijk de grens met Groot-Brittannië woensdag weer heeft heropend, is de verwachting dat veel vrachtwagenchauffeurs Eerste Kerstdag in hun cabine zullen moeten doorbrengen.

Een van de chauffeurs die na een negatieve uitslag wel de oversteek mocht maken, is de 29-jarige vrachtwagenchauffeur Floriaan Schilstra. Hij reed afgelopen maandag met zijn vrachtwagen in Wales toen hij hoorde dat de grenzen werden gesloten. Gedurende de dag kwamen de berichten dat de eerstvolgende mogelijkheid om terug te rijden naar Nederland pas woensdag zou zijn. Voor Schilstra begon toen de onzekerheid. "Niemand wist zeker of die boot zou gaan."

Naar huis voor kerst

Uiteindelijk was er gisteren voor hem een plek vrij op een veerboot die zou vertrekken vanuit Harwich. "Toen ik naar de boot reed zat ik hem wel te knijpen. "Als dat maar goed gaat' dacht ik", zei Schilstra vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "Dus toen ik eenmaal op de boot zat, viel er echt wel een last van mijn schouders af." De eerste chauffeurs die de veerboten op mochten, vierden dat met luide toeters. Schilstra: "Aan boord was de sfeer relaxed, ook omdat de meeste chauffeurs zoiets hadden van, nu varen we, dan kan er eigenlijk niets meer mis gaan."

Zo reed hij op kerstavond vanuit Hoek van Holland naar huis. "Mijn vriendin had een aantal dagen slecht geslapen toen ik in Engeland zat, dus toen ik weer op Nederlandse bodem arriveerde, was iedereen erg blij."

1000 maaltijden uit Frankrijk

Voor de chauffeurs die de kerstdagen nog moeten doorbrengen in hun vrachtwagen, heeft Frankrijk meer dan duizend maaltijden gestuurd. "We moeten ons inzetten voor de gestrande vrachtwagenchauffeurs," drong premier Jean Castex aan. "Achter elk product dat in ons land wordt gedistribueerd, zit vaak het logistieke werk van onze vrachtwagenchauffeurs", schreef hij op Twitter.

De Engelse minister van Vervoer, Grand Shapps, zegt dat de Britse autoriteiten zich inzetten om alle buitenlandse chauffeurs zo snel mogelijk naar huis te krijgen. De haven van Dover zei dat de veerboten de hele nacht en ook op de kerstdagen door zouden varen.