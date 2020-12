Zorgpersoneel werkt door met kerst: 'Niemand moet vandaag alleen zijn'

Waar veel mensen vandaag en morgen met enkele familieleden doorbrengen, zijn mensen met vitale beroepen tijdens deze kerst 'gewoon' aan het werk. Zoals twee van de zorgmedewerkers die we ook tijdens de eerste golf in het voorjaar spraken. Een derde zou eigenlijk vrij zijn, maar heeft pech, een coronabesmetting gooit roet in het eten. Op de Spoedeisende Hulp van het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis loopt de spanning op. Het aantal patiënten neemt toe, maar de reguliere zorg neemt niet zo sterk af als in het voorjaar en medewerkers zijn ziek. "Ik heb er pijn van in m'n buik hoe we het gaan doen als het straks overstroomt", zegt SEH-arts Marion Schaap.

Marion Schaap

Schaap werkt beide kerstdagen. Vandaag zou ze dat al doen en omdat een collega ziek is, neemt ze ook de dienst van morgen over. "Anderen zouden er misschien veel voor moeten gaan schuiven. Wij vieren als familie dit jaar vooral kerstavond met cadeautjes onder de boom." Ondertussen breekt Schaap zich het hoofd over hoe ze als afdeling en ziekenhuis de komende tijd doorkomen. "We moeten steeds ad hoc schakelen en bijstellen met personeel en middelen. We weten niet waar we gaan uitkomen, dat vind ik wel lastig." Het ziekenhuis heeft een plan klaarliggen, maar het is de vraag of ze voldoende handen aan de bedden kunnen krijgen. "Dat wordt echt het grootste probleem." Hand vastgepakt Van de artsen, assistenten en verpleegkundigen met wie Schaap werkt, heeft ongeveer een vijfde corona gehad, schat ze. Vooral voor de assistenten is dat lastig. "Het zijn drukke diensten en je voelt dat de boog heel gespannen staat, dat is zorgelijk. Ik probeer een luisterend oor te behouden en extra dingen die belastend zijn, uit het rooster weg te laten." Zelf heeft Schaap ook corona gehad, in de herfstvakantie. Waarschijnlijk raakte ze besmet toen ze tijdens een nachtdienst een patiënt behandelde. Hij leek het niet te gaan redden. "Mogelijk heb ik een hand vastgepakt of ben ik te dichtbij gekomen. Als iemand aan het sterven is, gaat de routine een beetje overboord. Ik denk dat het daar is misgegaan." Schaap had een paar dagen koorts en lag een kleine week in bed. Toen ze weer begon met werken, deed ze dat eerst voor zo'n 75 procent. "Daarna voelde ik me helemaal beter en gelukkig had ik geen restverschijnselen."

Justin Lans

Wijkverpleegkundige Justin Lans uit Papendrecht baalt. Nét voor kerst is hij grieperig, Hij heeft een benauwd, drukkend gevoel op zijn borst en last van zijn nek. "Het is een heel raar gevoel. Een beetje vergelijkbaar met griep, maar vele malen zwaarder." Voor de vierde keer dit jaar kreeg Lans wattenstaafjes in z'n neus, op zijn werk bij Rivas Zorggroep. De uitslag van de sneltest was negatief, nu wacht hij op de definitieve uitslag. Zijn vriendin die ook in de zorg werkt, bleek positief. Met hun kinderen van zeven en één zijn ze thuis. Gourmetten met schoonmoeder en zwager en een bezoekje aan zijn ouders zitten er niet meer in. "Nu zitten we met z'n vieren opgesloten en kunnen we niks. Het is al een rotjaar. En de dag dat we toch even bij elkaar zouden zijn, wordt ons door corona ontnomen." Lans denkt dat of zijn vriendin hem heeft besmet, of dat hij het op werk heeft opgelopen. De meeste dagen begint hij bij 'normale zorgvragers' en gaat hij aan het einde van de route naar mensen met een coronabesmetting. Afgelopen weekend was de verpleegkundige bij een oudere cliënt die, zonder dat Lans het wist, vermoedelijk getest was. Later bleek ze besmet te zijn. Gourmetplaat aan Hij droeg alleen een mondkapje en handschoenen. "We lopen het risico dat als mensen zwijgen, wij ook ziek worden en het verspreiden. Dat voelt wel zwaar. Ik heb een gezin thuis en we hadden Kerst anders in willen vullen, dat zit er nu niet in." Maar de familie maakt er het beste van, ook nu de zevenjarige niet naar het skatepark kan gaan of met vriendinnen kan spelen. "We gaan kerstfilmpjes kijken, laten boodschappen bezorgen en de gourmetplaat gaat aan. We gaan het toch maar een beetje gezellig maken."

Latifah Cornett bij de kerstboom op haar werk - Eigen foto