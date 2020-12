Ziekenhuisbezetting vrijwel gelijk gebleven • Zuid-Amerika begint met vaccineren

De oprichter van de Duitse anti-coronabeweging Querdenken wil de komende maanden geen grote demonstraties tegen coronamaatregelen houden. Michael Ballweg zegt in een videoboodschap dat hij de winter wil gebruiken om uit te rusten en 'op te laden' voor het voorjaar, als hij weer de straat op wil gaan. "Om die reden zal ik voorlopig geen grote demonstraties meer aanmelden." Hij hoopt dat een andere organisatie dat "in de nabije toekomst" wel wil doen.

Eigenlijk zou Querdenken ('dwarsdenken') op Oudjaarsdag demonstreren in Berlijn, maar die betoging werd verboden. Ook een dag eerder mag de organisatie niet bij elkaar komen in de Duitse hoofdstad. Ballweg roept aanhangers op om dat te respecteren en zich te focussen op het voorjaar. "Ik beloof dat we dan weer naar Berlijn komen", zegt hij op YouTube.

Querdenken is een van de bekendste Duitse anti-coronabewegingen. De organisatie, die is georganiseerd via lokale afdelingen, bestaat voornamelijk uit mensen die het vertrouwen in politiek, media en wetenschap hebben verloren en vindt dat grondrechten door de coronamaatregelen in de verdrukking zijn gekomen. Querdenken was betrokken bij meerdere grote betogingen, ook in Berlijn, waar de politie ingreep omdat deelnemers zich niet aan de coronaregels hielden.