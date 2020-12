1100 militairen helpen bij testen truckers VK • Bloemenwinkels mogen na Kerst blijven verkopen

Negen van de tien grootste coronabrandhaarden in Nederland zijn christelijke gemeenten, meldde het RIVM woensdag. Volgens die gemeenten hebben de besmettingen niets met de religieuze achtergrond te maken, maar met de samenstelling van de gezinnen: die zijn daar namelijk groter dan gemiddeld.

"We zien het verband tussen de besmettingen en de geloofsovertuiging niet, want hier hebben niet zo veel mensen op christelijke partijen gestemd", zegt de woordvoerder van gemeente Wierden. "Het verband met grote gezinnen zien we wel, want de besmettingen vinden het meest plaats onder 20- tot 30-jarigen en 50- tot 60-jarigen. En dat zijn al snel ouders en kinderen."

