Het jaar van Esther Vergeer: 'Ik had zó geen zin in dit gevecht tegen kanker'

"Eenmaal thuis was er paniek. Ik had zó geen zin in dit gevecht tegen kanker. Niet dat je er wel zin in kan hebben, maar ik was al moe voor ik eraan begon. Ik was net moeder geworden en de Spelen zouden toen nog gewoon doorgaan. Als er íets niet paste in dat jaar, dan was het ziek zijn."

Voor chef de mission van de Nederlandse paralympische ploeg Esther Vergeer is 2020 een extreme achtbaan geweest. Eind vorig jaar werd ze na 'een eindeloos' traject van zeven jaar eindelijk moeder, een paar maanden later kwam de keiharde diagnose borstkanker.

"Ik weet nog zo goed dat ik de kamer van de dokter binnenliep en hij onomwonden zei: Esther, we hebben slecht nieuws voor je. We hebben een kwaadaardige tumor gevonden. Dan flitst er van alles door je heen. En als eerste stel je de vraag die je nooit hoopt te stellen: ga ik dan dood?"

Vergeer was jarenlang onverslaanbaar in het rolstoeltennis en won zeven keer paralympisch goud. Na dertien jaar lang onafgebroken de wereldranglijst te hebben aangevoerd, stopte ze na de Spelen van 2012 met topsport. In Pyeongchang was ze voor het eerst chef de mission, een rol die ze ook zal vervullen in Tokio.

Dove vingertoppen en haarverlies

Het is eind januari, Vergeer krijgt haar eerste behandeling met chemotherapie. De vooruitzichten zijn positief, maar ze maakt zich op voor de full package: chemo's, opereren, bestralen. Vergeer krijgt last van dove vingertoppen, is moe en misselijk. Al snel vallen haar haren uit. "In het ziekenhuis benadrukten ze: houd in je achterhoofd dat dit tijdelijk is, dat je je vanzelf weer beter gaat voelen."

Ze wordt behandeld in een ander ziekenhuis dan dat in haar woonplaats Woerden. "Daar waren de medewerkers iets te persoonlijk betrokken. Zat ik in de wachtkamer voor een MRI, dan vroegen andere patiënten aan me of ik druk was met de Spelen. Terwijl ik in mijn hoofd alleen maar met andere dingen bezig was."