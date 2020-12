Corona-Kerstavond: concert met helm in Notre-Dame en avondklok in Sint-Pieter

Het koor tijdens het kerstconcert - AFP

Voor het eerst sinds brand de Notre-Dame in Parijs zwaar beschadigde heeft het koor een concert gegeven in kathedraal. In overall en met een helm op traden de zangers op in een verder lege kerk. Ter ere van Kerstmis zong het koor klassiekers als Stille Nacht in het Frans en Engels, werken van Schubert en Mozart en Jingle Bells. Het concert was eerder deze maand opgenomen en werd op Kerstavond uitgezonden op de Franse tv.

Het koor werd begeleid door een cellist en organist. Die laatste speelde op een gehuurd instrument, omdat het enorme orgel van de kerk weliswaar niet beschadigd raakte bij de brand, maar uit elkaar is gehaald om te reinigingen. Het was aanvankelijk de bedoeling twintig leden van het koor te laten optreden, maar door coronabeperkingen mochten er maar acht personen meedoen. Iedereen hield voldoende afstand om zonder mondkapje te kunnen zingen. Herstel verloopt traag De 13e-eeuwse kerk raakte in april 2019 zwaar beschadigd toen bij een renovatie brand uitbrak. Hoewel president Macron beloofde de kerk binnen vijf jaar te herstellen, zijn de werkzaamheden nog niet begonnen: er was veel tijd nodig om het gebouw te stutten en giftige stoffen te verwijderen. Tot de kerk is hersteld zullen er nauwelijks erediensten mogelijk zijn. Wel werd er bijvoorbeeld voor Pasen een uitzondering gemaakt voor een bescheiden mis.

Rome en Bethlehem Wereldwijd moeten kerstvieringen dit jaar worden aangepast vanwege de coronapandemie. Zo kon de Kerstnachtmis van de paus in de Sint-Pieter dit jaar maar door enkele tientallen gelovigen worden bijgewoond, in plaats van de duizenden die er anders op afkomen. Bovendien was de viering twee uur vervroegd, zodat de aanwezigen voor de Italiaanse avondklok thuis konden komen. Kort nadat hij een beeld van het Kindje Jezus in de kribbe had onthuld, zei Franciscus dat het kerstkind ook dit jaar troost kan bieden. "Zijn ontwapenende liefde herinnert ons eraan dat we geen zelfmedelijden moeten hebben, maar de tranen moeten wegnemen van anderen die lijden."

Quote Laten we er ondanks alles van genieten. Patriarch van Jeruzalem