Zwaargewonde na steekpartij in woning Rotterdam

In Rotterdam is iemand ernstig gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Het slachtoffer is met meerdere steekwonden in zijn rug naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kreeg gisteravond om 22.45 uur de melding dat er een schietpartij was in de Narcissenstraat in Rotterdam-Zuid. Er zouden knallen zijn gehoord, maar volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk is geschoten.

Na de steekpartij hebben omstanders drie mensen zien wegrennen. Er is nog niemand opgepakt.

Getuigen zeggen dat in de woning mogelijk een overval is gepleegd. De politie meldt dat de toedracht nog niet bekend is.