Neverland-landgoed Michael Jackson verkocht, ver onder de oude vraagprijs

Neverland, het landgoed van de in 2009 overleden Michael Jackson, is verkocht, meldt de Wall Street Journal. De nieuwe eigenaar betaalde er 22 miljoen dollar voor (ca. 18 miljoen euro), een kwart van de oorspronkelijke vraagprijs.

In 2015 stond de ranch nog voor 100 miljoen dollar te koop. Sindsdien was de prijs al een keer sterk verlaagd. De nieuwe eigenaar van het landgoed in Los Olivos in Californië is miljardair Ron Burkle, een vroegere vriend en zakenpartner van Jackson.

Michael Jackson kocht het landgoed in 1987 voor 19,5 miljoen dollar en noemde het Neverland, naar een eiland in de verhalen rond Peter Pan waar kinderen nooit opgroeien. De popster maakte er een amusementspark van, compleet met een dierentuin en pretparkattracties, waar hij regelmatig kinderen en hun familieleden ontving.

Leaving Neverland

In de decennia daarna werd Neverland het middelpunt van verschillende onderzoeken naar seksueel misbruik van kinderen door Michael Jackson. De artiest ontkende dat hij het pretpark had gebruikt om minderjarige jongens in te palmen.

In 2005 werd hij vervolgd en vrijgesproken van misbruik van een 13-jarige jongen op de ranch. Jackson keerde daarna nooit meer terug naar Neverland. Vier jaar later, in juni 2009, stierf hij in Los Angeles na een hartstilstand die werd veroorzaakt door een overdosis medicijnen.

Sinds zijn dood zijn er meer verhalen over mogelijk misbruik naar buiten gekomen, onder meer in de documentaire Leaving Neverland uit 2019.