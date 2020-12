Overleden gitarist Leslie West kon met zijn sound "een neushoorn tegenhouden"

Leslie West werd na een hartaanval in zijn huis in Florida naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Hij kampte al enkele jaren met gezondheidsproblemen.

Rockgitarist en zanger Leslie West, die in de jaren 70 meerdere hits scoorde met de band Mountain en een voorbeeld was voor veel latere gitaristen, is overleden. Hij was 75 jaar.

West begon zijn muzikale carrière in het midden van de jaren 60. In 1969 richtte hij de hardrockband Mountain op, waarmee hij datzelfde jaar op het legendarische Woodstock-festival stond. Een jaar later kwam Mississippi Queen uit, de grootste hit van de band.

Een live-versie van Long Red, een solonummer van West, kreeg jaren later een tweede leven toen hiphopartiesten als Jay-Z, Kanye West en Nas samples van een drumritme gebruikten. Het is een van de meest gesamplede drum breaks in de historie van de hiphop.

Leslie West speelde ook in enkele films en was regelmatig te gast in de Howard Stern Show. In 2006 kreeg hij een vermelding in de Long Island Music Hall of Fame.