'Ook harde jacht op fraudeurs bij aangifte inkomstenbelasting'

Volgens Trouw en RTL heeft de Belastingdienst ook bij de inkomstenbelasting hard en massaal opgetreden tegen fraude. Op basis van interne stukken, vrijgegeven documenten en gesprekken met betrokkenen zou blijken dat dit in 2012 is gestart onder de codenaam 'project 1043'.

De verdachte burgers kregen forse naheffingen omdat eerder goedgekeurde aftrekposten alsnog werden afgekeurd. Ook werden ze nog jaren geconfronteerd met extra toezicht en controle omdat ze als fraudeur waren bestempeld.

Uitgangspunt voor dit beleid was het "hinderlijk volgen van potentiële misbruikers", schrijven Trouw en RTL. Toenmalig staatssecretaris Weekers zou hierover in 2013 zijn geïnformeerd.

'Helaas geen verrassing'

SP-Kamerlid Leijten, een van de aanjagers van het onderzoek naar de toeslagenaffaire, noemt de werkwijze "helaas geen verrassing". Tegen RTL Nieuws zegt ze: "Wat pijnlijk is, is dat dit na de toeslagenaffaire is blijven bestaan. Je verwacht zelfreinigend vermogen, maar keer op keer leggen media bloot dat zaken misgaan."

CDA-Kamerlid Omtzigt noemt de zaak "heel ernstig". "Renske Leijten en ik vragen al maanden of er CAF-fraudejachten waren buiten de toeslagen. Het antwoord is dus 'ja' en waarschijnlijk behoorlijk grootschalig." Hij en Leijten willen nog deze week een brief van het kabinet over de zaak.

Het ministerie van Financiën wil nog niet reageren op de berichten. Het zegt eerst rustig te willen uitzoeken wat er aan de hand is.