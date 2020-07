'Ook fouten in jacht op fraudeurs bij aangifte inkomstenbelasting'

Fraudeonderzoeken werden gestart omdat burgers een belastingadviseur hadden die door de fiscus werd gezien als 'facilitator' van fraude. Ook bepaalde aftrekposten waren aanleiding voor onderzoek, zoals hoge zorgkosten, giften of uitgaven voor pensioenvoorziening.

Volgens Trouw en RTL heeft de Belastingdienst ook bij de inkomstenbelasting hard en massaal opgetreden tegen fraude. Op basis van interne stukken, vrijgegeven documenten en gesprekken met betrokkenen zou blijken dat dit in 2012 is gestart onder de codenaam 'project 1043'.

De afgelopen jaren werd al duidelijk dat de Belastingdienst bij de kinderopvangtoeslag grote groepen burgers verdacht van fraude. Onder meer mensen met een tweede nationaliteit werden extra streng gecontroleerd. Velen werden ten onrechte bestempeld als fraudeur en kwamen hierdoor in grote financiële problemen.

De verdachte burgers kregen forse naheffingen omdat eerder goedgekeurde aftrekposten alsnog werden afgekeurd. Ook werden ze nog jaren geconfronteerd met extra toezicht en controle omdat ze als fraudeur waren bestempeld.

Uitgangspunt voor dit beleid was het "hinderlijk volgen van potentiële misbruikers", schrijven Trouw en RTL. Toenmalig staatssecretaris Wiebes zou hierover in 2013 zijn geïnformeerd.

'Helaas geen verrassing'

SP-Kamerlid Leijten, een van de aanjagers van het onderzoek naar de toeslagenaffaire, noemt de werkwijze "helaas geen verrassing". Tegen RTL Nieuws zegt ze: "Wat pijnlijk is, is dat dit na de toeslagenaffaire is blijven bestaan. Je verwacht zelfreinigend vermogen, maar keer op keer leggen media bloot dat zaken mis gaan."

CDA-Kamerlid Omtzigt verwacht nog deze week opheldering van het kabinet. "We hebben hier meermalen naar gevraagd. Ik wil niet nog eens - zoals in de toeslagenaffaire - twee jaar lang vragen hoeven stellen. De signalen zijn veel te serieus en ik wil nu weten of de Belastingdienst zich ook hier niet aan wetten gehouden heeft."