Christelijke gemeenten: niet meer corona door religie, maar door grote gezinnen

Kerk - ANP

Negen van de tien grootste coronabrandhaarden in Nederland zijn christelijke gemeenten, meldde het RIVM gisteren. Volgens die gemeenten hebben de besmettingen niets met de religieuze achtergrond te maken, maar met de samenstelling van de gezinnen: die zijn daar namelijk groter dan gemiddeld. Dat is ook de eerste verklaring die het RIVM geeft, al zegt het rijksinstituut niet dat het alle verhoogde cijfers in die gemeenten volledig verklaart. Het gaat om de plaatsen Altena, Veenendaal, Zaltbommel, Wierden, Bunschoten, Woudenberg, Rhenen, Urk en Scherpenzeel. "Grote gezinnen hebben in deze gemeenten indirect met het geloof te maken, maar van het noemen van geloof als oorzaak voor de brandhaard snap ik het nut niet", zegt een woordvoerder van de gemeente Altena (tussen Dordrecht en Den Bosch). Volgens de woordvoerder is het eigenlijk een optelsom: "We weten allemaal dat de meeste besmettingen plaatsvinden in de thuissituatie, dus dat is al 1. Tel daarbij de grote gezinnen met veel kinderen op en dan zie je vanzelf hoe de besmettingen kunnen toenemen."

Bepalend voor de vraag of een gemeente christelijk is, is het stemgedrag van de inwoners. Ging meer dan 20 procent van de stemmen in een gemeente naar SGP of ChristenUnie, dan werd die door het RIVM als christelijk bestempeld.

Ook de gemeenten Bunschoten, Woudenberg, Zaltbommel, Veenendaal, Wierden en Rhenen noemen de grote gezinnen als oorzaak van de coronabrandhaarden. De gemeente Scherpenzeel was vandaag niet te bereiken. "We zien het verband tussen de besmettingen en de geloofsovertuiging niet, want hier hebben niet zo veel mensen op christelijke partijen gestemd", zegt de woordvoerder van gemeente Wierden. "Het verband met grote gezinnen zien we wel, want de besmettingen vinden het meest plaats onder 20- tot 30-jarigen en 50- tot 60-jarigen. En dat zijn al snel ouders en kinderen." Ook de gemeente Veenendaal ziet het verband niet tussen besmettingen en religieuze achtergrond. "Niet iedere gemeente met een grote politieke christelijke stroming is met elkaar te vergelijken. In Veenendaal leven ruim 68.000 mensen samen met meer dan 100 verschillende nationaliteiten, verschillende religieuze achtergronden en met een enorme diversiteit. Daarmee loopt iedere vergelijking mank." Niet sleutelen Theoloog des Vaderlands en predikant Almatine Leene legt wel een link tussen de geloofsovertuiging en de grootte van de gezinnen. "Dat heeft ermee te maken dat in het christelijk geloof kinderen als een geschenk van God worden gezien. Die ontvang je en ben je dankbaar voor. Daarom willen sommige christenen daaraan niet sleutelen met bijvoorbeeld voorbehoedsmiddelen."

Uit cijfers van het CBS over de Nederlandse bevolkingssamenstelling blijkt dat in de negen hierboven genoemde gemeenten tussen de 22 en 28 procent van de inwoners een gezin van 4 personen of groter heeft. Met een uitschieter: Urk (42 procent). In steden als Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht ligt dat percentage lager: tussen de 10 en 14 procent.

"Als één iemand in een gezin hier in Urk besmet raakt, is het wachten tot het hele gezin besmet raakt", zegt een christelijke inwoner van Urk, die liever anoniem wil blijven. Hij vertelt dat als hij op bezoek is bij zijn ouders en zijn broer op bezoek komt, hij niet naar huis gaat. "We houden ons wel aan de regels als we eenmaal binnen zijn, maar niet aan het maximale bezoekersaantal." Dat er ook besmettingen ontstaan vanwege het bezoek, ziet het RIVM terug in de cijfers. "Naast besmettingen in de thuissituatie zijn er ook besmettingsclusters te zien vanwege bezoek en werk. Net als in het hele land", zegt Susan van den Hof, epidemioloog bij het RIVM.

Quote Ik vind niet dat kerken die uitzonderingspositie moeten gebruiken nu. God is er ook buiten de kerk. Almatine Leene