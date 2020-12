De kerstgedachte: cheques voor bezorgers en diners voor minderbedeelden

Kerst is gewoonlijk al een tijd van bezinning, van samenzijn en ook van gulheid. Door de coronacrisis lijkt de kerstgedachte, van vrede en welwillendheid, bij velen nog meer aanwezig dan anders. We verzamelden enkele voorbeelden uit heel het land.

Neem Amsterdam, waar postbezorger Nurullah Pamuk gisteravond van honderden bewoners van het Amstelkwartier in totaal zo'n 4200 euro cadeau kreeg. "Normaal doen we een kleinigheidje voor hem: Pamuk kent ieders naam in de straat en weet precies wie wanneer thuis is. Hij is ontzettend betrokken, dat zorgt ook voor veel verbinding in de wijk", zegt de initiatiefnemer van de actie in Het Parool.

De bezorger werd naar een binnentuin gelokt en kreeg de cheque en allerlei lekkers. "Ik ben nog steeds gechoqueerd. De wijk is echt gek geworden", zegt hij in de krant. "Een beetje gaat naar de kinderen, sowieso kleding kopen voor hen. Dit jaar zat er geen vakantie in, maar misschien volgend jaar wel."

Ook voor postbode Peter uit Nijkerk een leuke kerstverrassing dit jaar. Hij kreeg ruim 500 euro van gulle gevers. "We wilden eerst een kerststol geven als bedankje, maar we hadden nooit verwacht dat we daarbij ook nog eens zo veel geld zouden ophalen", zegt een buurtbewoner tegen Hart van Nederland. "Hij fietst door weer en wind en is er altijd. Voor de kinderen neemt hij altijd koekjes mee." Naast de fooi kreeg postbode Peter ook de kerststol en tekeningen van kinderen uit de wijk.

Heel veel lichtjes

Bij Martin Vetter uit Den Haag is de kerstsfeer al enige tijd flink aanwezig. Hij heeft, samen met zijn zoon Kay, een heuse kersttuin gebouwd. Alleen al in de drie bomen zitten ruim 8000 lampjes.