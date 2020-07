Keepende spits Ocampos sleept voor Sevilla kostbare zege uit het vuur

Sevilla maakt nog altijd een goede kans om zich rechtstreeks te plaatsen voor de Champions League. Door een kleine zege op Eibar (1-0) verstevigde Sevilla de vierde plaats, die in Spanje recht geeft op deelname aan het miljoenenbal. Sevilla staat, met nog vier wedstrijden te gaan, zes punten voor op naaste concurrent Villarreal.

Met Luuk de Jong in de basis had Sevilla het in de eerste helft lastig met Eibar, dat strijdt tegen degradatie. Kort voor rust kreeg Sevilla-aanvaller Lucas Ocampos wel de beste kans. Nadat De Jong de bal had doorgekopt, wipte Ocampos de bal over Eibar-doelman Marko Dmitrovic heen, maar de poging ging net voorlangs.