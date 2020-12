Kramer gefrustreerd door ijskwaliteit Thialf vlak voor strijd om WK-tickets

Het is een onderwerp dat bij veel topschaatsers leeft, maar lang niet iedereen wil erover praten. Is Kramer de enige die het durft? "Dat denk ik wel, ja", zegt hijzelf.

Maar als hem iets dwarszit, bijt Kramer nog altijd niet op zijn tong. In dit geval is het de kwaliteit van de ijsvloer van Thialf waarover hij zich opwindt. Op die ijsvloer wordt vanaf Tweede Kerstdag gestreden om startbewijzen voor de internationale kampioenschappen van dit seizoen.

Wat is het probleem? Kramer laat zich er niet in detail over uit, want: "Zij gaan mij niet vertellen hoe ik moet schaatsen en ik ga hun niet vertellen hoe ze het ijs moeten maken. Maar ik kan wel zeggen, op basis van de feiten: het is te koud of te warm. Daar kunnen we iets aan doen."

Er iets aan doen, is sinds het begin van dit seizoen lastiger geworden. Beert Boomsma is niet langer de ijsmeester van Thialf. Twintig jaar lang was hij verantwoordelijk voor de ijsvloer, maar na zijn vertrek is de kwaliteit van het ijs in Heerenveen gedaald.

De financiële situatie van Thialf lag ten grondslag aan dat vertrek. Gebrek aan ervaring bij de nieuwe ijsmeesters is niet de essentie van het probleem, het zit in die financiën. Thialf topsportwaardig houden, kost nu eenmaal geld, maar de vraag is (niet voor het eerst) wie dat bonnetje moet betalen?