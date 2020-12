Opnieuw tientallen dode duiven gevonden in centrum Lelystad

In het centrum van Lelystad zijn vandaag opnieuw tientallen dode duiven gevonden. Gisteren werd bekend dat er vorige week al meer dan vijftig dode duiven waren gevonden in de stad.

Rondom het Agora Theater zijn zeventig dode vogels aangetroffen en in het stadshart nog eens zeven, zegt Stichting Dierennoodhulp Flevoland. Daarmee staat de teller in totaal op ruim 130 dode duiven.

Medewerkers van de gemeente hebben de duiven ontdekt en opgeruimd, schrijft Omroep Flevoland.

De oorzaak van de vogelsterfte is nog in onderzoek bij een afdeling van de Wageningen University & Research in Lelystad. Alle duiven die tot woensdag waren gevonden, hadden roze graankorrels gegeten. Daardoor bestaat het vermoeden dat er met de korrels is gerommeld. De uitkomsten van het onderzoek worden pas in januari verwacht.