Nederlandse besmettingscijfers uitzonderlijk hoog, ook wereldwijd

Het aantal besmettingen in Nederland is in vergelijking met andere landen uitzonderlijk hoog. Na San Marino, Liechtenstein en Litouwen is het aantal besmettingen in Nederland gemiddeld het hoogst, gemeten over een hele week.

Mogelijk verandert dat wel: de afgelopen dagen neemt het aantal positieve tests in Nederland heel licht af, en is in onder meer de Verenigde Staten, Zweden en Kroatië het aantal positieve tests hoger. Maar wie naar de langere termijn kijkt, ziet geen gunstige Nederlandse cijfers.