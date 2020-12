Brexit heeft ook ingrijpende gevolgen voor sportwereld, met name het voetbal

Zevenenveertig. Zoveel Nederlandse voetballers en voetbalsters kwamen dit seizoen minstens een wedstrijd uit voor een Britse club. Maar of het er in de toekomst weer zoveel zullen zijn, is nog maar de vraag. Want dat door de Brexit, waarover de regering van premier Johnson en de Europese Unie donderdag een akkoord hebben gesloten, ook de sportwereld zal veranderen, staat vast. En vooral in het voetbal zullen die veranderingen merkbaar zijn.

Neem het steeds populairder wordende vrouwenvoetbal. Sinds het in Groot-Brittannië verplicht is om vrouwelijke voetballers een fulltime-contract te geven is de competitie aantrekkelijker geworden. Inmiddels spelen elf Nederlandse vrouwen op profbasis aan de overzijde van de Noordzee.

Maar er is meer. De FA gaat werken met een puntensysteem voor spelers van buiten het Verenigd Koninkrijk. Voetballers en voetbalsters die in aanmerking willen komen voor een werkvergunning, moeten aan verschillende eisen voldoen. Het puntensysteem is gebaseerd op het aantal gespeelde interlands, de clubs, de competitie waarin gespeeld is en de competitie waarin gespeeld gaat worden.

Neem oud PSV'er Florian Josefzoon. Hij speelt dit seizoen via een huurconstructie bij Rotherham. De club weet nog niet wat er daarna gaat gebeuren. "Als we tevreden over hem zijn en hem een contract willen aanbieden zou dat een probleem zijn inderdaad, maar we hebben er eerlijk gezegd nog niet echt naar gekeken."

Soortgelijke problemen levert het spelen in de Championship op, het tweede niveau in het mannenvoetbal in Engeland. De salarissen zijn goed en daarom is een overstap populair. Ook hier geldt: bestaande contracten worden gerespecteerd, maar wat als het contract afloopt? Voor contractverlenging of een nieuw contract bij een andere club, moet de betreffende speler ineens voldoen aan de strengere, nieuwe eisen van het puntensysteem.

Het zal dus niet meevallen om als jonge talentvolle speelster vanuit Nederland door te stromen naar Engeland en een droomtransfer te verdienen. Tegelijkertijd betekent het ook dat er een gerede kans is dat goede speelsters in Nederland blijven. De KNVB laat in een reactie weten de regels nog te bestuderen en wil er niet al te veel over zeggen.

Daar doemt al een moeilijk te nemen horde op: de Nederlandse eredivisie (bij zowel de mannen als de vrouwen) is ingeschaald in de zogenaamde Band 2, waarin maximaal 5 punten te verdienen zijn. In Band 1, ter vergelijking, zijn de Premier League, de Bundesliga, de Ligue 1, La Liga en de Serie A opgenomen.

Zoals Josefzoon zijn er nog zestien spelers. Zij spelen in de Championship of lager in de League One of the League Two. Gelet op de nieuwe regelgeving kan alleen maar geconcludeerd worden dat een vervolg van hun Britse avontuur een lastige kwestie gaat worden.

Paardensport

Ook voor andere sporten gelden straks nieuwe regels, maar in bijvoorbeeld rugby of cricket, in Engeland zeer populair, zijn maar weinig Nederlandse topsporters actief. In de paardensport, een tak waar Nederland groot in is, tellen we echter wel internationaal mee. En ook daar worden de gevolgen van de Brexit merkbaar.

Na 1 januari mogen er geen levende dieren meer worden getransporteerd zonder gezondheidsverklaring. Er zijn echter slechts twee instituten op het Europese vasteland die dergelijke controles doen en zo'n verklaring kunnen afgeven. Lang oponthoud wordt dus gevreesd.