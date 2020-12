Drent die Rutte bedreigde krijgt celstraf en contactverbod

Een 50-jarige man uit Drenthe is veroordeeld tot een celstraf van 45 dagen voor het bedreigen van premier Mark Rutte en opruiing. Ook mag hij twee jaar lang geen contact zoeken met de premier. De man hoeft niet opnieuw de cel in, omdat hij de opgelegde straf al in voorarrest heeft uitgezeten.

De man stuurde in mei mails met doodsbedreigingen naar Rutte, omdat hij vindt dat de maatschappij ten onder gaat aan de mondkapjesplicht en andere coronamaatregelen. In zijn beleving is Rutte een dictator en is er een guerrilla-oorlog nodig om Nederland te bevrijden, schrijft RTV Drenthe. De 50-jarige stuurde meerdere mails, waaronder naar Kamerleden, waarin stond dat parlementariërs moeten worden vermoord.

De bedreiger beriep zich op zijn vrijheid van meningsuiting. De rechter oordeelde dat hij hierin te ver is gegaan. De rechtbank vond niet bewezen dat de man met zijn mail anderen aanzette tot strafbare feiten.

Bij de uitspraak hield de rechter rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en het rapport van een psychiater. Die concludeerde dat de man kampt met psychische problemen, een aanpassingsstoornis heeft en een depressief wereldbeeld.