Britten en EU bereiken 'eindelijk' handelsakkoord, no-deal-brexit afgewend

"We hebben eindelijk een overeenkomst", zei voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen op een persconferentie. "Het was een lange weg, maar we hebben een eerlijk en gebalanceerd akkoord."

Het is de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gelukt om onder grote tijdsdruk een no-deal-brexit te voorkomen. De onderhandelaars zijn het eens geworden over een handelsakkoord.

In zijn toespraak voegde hij daar aan toe: "Deze deal betekent stabiliteit en zekerheid in wat soms een moeilijke relatie is geweest", verwees hij naar de jarenlange, harde brexit-onderhandelingen tussen de EU en de de Britten.

Ook de Britse premier Johnson presenteert het als een goede deal. "Alles wat het Britse volk was beloofd tijdens het referendum in 2016 en in de verkiezingen vorig jaar, wordt geleverd met deze overeenkomst", stond in zijn eerste verklaring na de bekendmaking.

"We hebben de controle over ons land en over onze toekomst per 1 januari terug", zei hij. "We kunnen weer zelf beslissen over onze wetten, we hebben weer volledige zeggenschap over onze landbouw."

Hij sloot af door te benadrukken dat de twee partijen ondanks brexit verbonden blijven. "Dit land blijft emotioneel, cultureel en strategisch gehecht aan Europa."

Minister Blok van Buitenlandse Zaken is positief over het akkoord. Nederland gaat de conceptteksten nu nauwkeurig bestuderen, zegt hij. "Hierbij zal speciale aandacht uitgaan naar de afspraken over een gelijk speelveld tussen de EU en het VK, de toegang van Nederlandse vissers tot de Britse wateren en de governance van het akkoord."

Ook premier Rutte reageert op Twitter verheugd: