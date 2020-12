LinkedIn verwijdert account Van Haga vanwege 'verspreiding valse informatie'

In een screenshot dat Van Haga deelt, staat dat er "gedrag is geconstateerd dat in strijd lijkt te zijn met onze gebruiksvoorwaarden". In een latere tweet zegt Van Haga dat LinkedIn het besluit nam "vanwege verspreiding van valse inhoud".

LinkedIn wil in een reactie niet inhoudelijk reageren op het besluit: "We zetten ons iedere dag in om ervoor te zorgen dat onze leden een veilige, vertrouwde en professionele ervaring hebben op LinkedIn. Onze richtlijnen ondersteunen dat gegeven, en deze zijn van toepassing op al onze leden. We verwachten dat iedereen dit beleid ook volgt."

Van Haga zegt in een reactie dat hij probeert om zijn account weer actief te krijgen. Hij is erg kritisch op de beslissing van LinkedIn: "Het patent op de waarheid zou niet bij een bedrijf of de overheid moeten liggen. Hiermee wordt discussie onmogelijk gemaakt. Ik had gehoopt dat ik als Kamerlid gevrijwaard zou blijven van censuur van techbedrijven die steeds machtiger worden."

Volksgezondheidsautoriteiten

De zaak lijkt op wat er een paar maanden terug gebeurde met opiniepeiler Maurice de Hond. Zijn account werd tijdelijk verwijderd omdat volgens LinkedIn "geen bijdragen zijn toegestaan die rechtstreeks in tegenspraak zijn met de richtlijnen van vooraanstaande wereldwijde gezondheidsorganisaties en volksgezondheidsautoriteiten."

Na een gesprek tussen LinkedIn en De Hond werd zijn account weer geactiveerd.

Van Haga toont zich een felle tegenstander van het coronabeleid van de overheid. Volgens Van Haga leidt corona niet tot meer oversterfte dan in andere jaren, zo zei hij vorige week in de Tweede Kamer. Net als in voorgaande jaren, stierf in Nederland in 2020 0,88 procent van de bevolking, zo stelt hij.

Dat zei ook zijn partijleider Thierry Baudet op Twitter. Die toonde echter cijfers tot en met 6 december in plaats van het hele jaar. Volgens het CBS bedroeg de oversterfte in de eerste golf ruim 9000 mensen en in de tweede golf al ruim 5000.