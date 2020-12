Zwaar vuurwerk door brievenbus gestopt bij 78-jarige vrouw in Kapelle

Bij een 78-jarige inwoonster van Kapelle is gisteravond een cobra 6 door de brievenbus gegooid. Het illegale knalvuurwerk ontplofte toen ze de deur naar de hal wilde openen omdat er was aangeklopt.

De vrouw raakte niet gewond, maar is wel enorm geschrokken. Ze heeft aangifte gedaan van vernieling en poging tot zware mishandeling. De ontploffing leidde tot flinke schade in de hal.

Betrokken agenten reageren verbijsterd op Instagram: "Wat hadden de gevolgen wel niet kunnen zijn als deze mevrouw eerder de hal in was gelopen."

De politie vraagt de dader(s) om zich te melden op het politiebureau in Goes, of bij de wijkagent. "De mogelijkheid bestaat dat wij anders aan de deur komen", zegt de politie bij Omroep Zeeland.