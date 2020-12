Particuliere verhuurders: maximale huurverhoging geen gelopen race

Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere verhuurders, hoopt en verwacht dat de maximale huurverhoging van 2,4 procent voor vrije sectorwoningen volgend jaar toch niet doorgaat.

Vorige maand sloot minister Ollongren een deal met de PvdA en GroenLinks om de woonbegroting door de Eerste Kamer te krijgen. Voor het eerst komt er in 2021 een maximale huurverhoging voor de vrije sector van de inflatie plus 1 procent. Eerder deze week liet de minister weten dat met een inflatie van 1,4 procent die maximale huurverhoging dus 2,4 procent gaat bedragen.

'Wet fietst door contracten'

Daarvoor moet dan nog wel een nieuwe wet door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. "Dit is een wet die door heel veel private contracten tussen huurders en verhuurders heen fietst", zegt Laurens van de Noort van Vastgoed Belang. In huurcontracten is vaak voor meerdere jaren afgesproken wat de huurverhoging wordt.

"Het is heel rigoureus dat de regering bepaalt dat contracten worden overruled", zegt Van de Noort. "Dit is geen gelopen race, we moeten echt nog zien of dit juridisch gezien kan doorgaan."

De brancheorganisatie vindt het maximum van inflatie plus 1 procent ook te laag. Eerder was Ollongren van plan een maximum van inflatie plus 2,5 procent te hanteren. "Daarmee zouden verhuurders wel uit de voeten kunnen", zegt Van de Noort.

'Huurinkomsten voor pensioen'

"In individuele gevallen is dit niet uit te leggen. Er zijn ook kleine particuliere verhuurders, die met de huurinkomsten bijvoorbeeld sparen voor hun pensioen. Die hebben ook te maken met stijgende lasten, ze moeten investeren om een huis duurzamer te maken. Die moeten soms een inhaalslag kunnen maken met een huurverhoging."

De Woonbond, de belangenclub van huurders, noemt het maximum juist een goede eerste stap om de jaarlijkse huurstijgingen in de vrije sector aan te pakken. De bond vindt dat er ook nog een maximale huurprijs ingevoerd moet worden, die samenhangt met de kwaliteit van een woning in de vrije sector.

Het maximum van 2,4 procent in de vrije sector is volgend jaar hetzelfde als dat voor sociale huurwoningen. Alleen voor mensen in een sociale huurwoning met een (te) hoog inkomen is er een hoger maximum, van 5,4 procent. Dat geldt voor huishoudens die meer dan 44.655 euro bruto verdienen.