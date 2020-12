Meer mannen opgepakt na dodelijk ongeluk op A2 bij Nieuwegein

In een van de auto's vonden agenten drie jerrycans, met in een daarvan een beetje brandstof. Na onderzoek bleek dat de inhoud verder niet gevaarlijk was.

De bestuurder en eventuele andere inzittenden waren spoorloos. De politie zocht naar hen met onder meer een helikopter en in de loop van de nacht is een 21-jarige man uit Utrecht aangehouden. Het is onduidelijk of hij de bestuurder was van de auto met jerrycans.

Ook een 25-jarige omstander die niet wilde vertrekken bij de auto met jerrycans is door de politie aangehouden.