Brein onthoofding journalist Daniel Pearl komt voorlopig vrij

Een Pakistaanse rechtbank heeft de voorlopige vrijlating bevolen van Omar Saeed Sheikh, de man die in 2002 werd veroordeeld tot de doodstraf wegens de ontvoering van en de moord op de Amerikaanse journalist Daniel Pearl.

Sheikh was begin dit jaar onverwacht van de moord vrijgesproken en zijn straf werd met terugwerkende kracht omgezet in zeven jaar cel, tot woede van de Amerikaanse regering en nabestaanden van de journalist van The Wall Street Journal.

Tegen de vrijspraak werd meteen hoger beroep aangetekend door zowel de familie van Pearl als de Pakistaanse regering. Nu is dus besloten dat Sheikh vrij moet komen tot de zaak opnieuw is beoordeeld.

Daniel Pearl was in 2002 bezig met een onderzoek naar banden tussen Pakistaanse extremisten en Richard Reid, de man die bekend werd als de Shoe Bomber. In 2001 had hij geprobeerd een Amerikaans passagiersvliegtuig op te blazen met explosieven die waren verstopt in zijn schoenen.

In de val gelokt

In het proces tegen Sheikh en drie medeplichtigen bleek uit e-mails dat hij Daniel Pearl in de val had gelokt door eerst zijn vertrouwen te winnen. Zo vertelden ze elkaar dat ze beiden binnenkort voor het eerst vader zouden worden. Sheikh beloofde Pearl dat hij hem voor zijn journalistieke speurwerk in contact zou brengen met een islamitische geestelijke die banden had met radicalen.

Op 23 januari 2002 werd Pearl in de havenstad Karachi ontvoerd en negen dagen later werd hij onthoofd. Zijn in stukken gesneden lijk werd enkele maanden later teruggevonden. Zijn ontvoerders legden de moord vast op video en maakten die openbaar.

Omar Saeed Sheikh werd al snel gepakt. De Pakistaanse rechtbank oordeelde in 2002 dat Sheikh het brein was achter de ontvoering en onthoofding van Pearl.