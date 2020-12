Voor de kust van Tunesië is een boot met migranten gezonken die onderweg waren naar het Italiaanse eiland Lampedusa. Twintig opvarenden kwamen daarbij om het leven. De kustwacht heeft vijf opvarenden kunnen redden en zoekt nog zo'n twintig anderen die vermist worden.

De kust bij de Tunesische havenstad Sfax is een belangrijk vertrekpunt voor migranten die willen ontsnappen aan conflictsituaties en armoede in Afrika en het Midden-Oosten. Ze hopen op een beter leven in Europa.