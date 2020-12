Zeven senatoren (ex-FvD) sluiten zich aan bij partij Eerdmans en Nanninga

Overigens gaat de Fractie-Van Pareren niet JA21 heten in de Eerste Kamer: dat mag niet omdat de naam niet geregistreerd staat bij de Kiesraad voor de Senaat. De partij doet wel als JA21 mee aan de Tweede Kamerverkiezingen half maart.

De dissidenten stapten de afgelopen weken op bij FvD vanwege een hoogoplopend conflict over antisemitische en andere extreme uitlatingen. Een aantal van hen zei dat zij "geen lid wilden zijn van een partij die extremistische opvattingen duldt".

Eerdere onmin

Onmin binnen Forum voor Democratie leidde al eerder tot een nieuwe fractie in de Eerste Kamer: de Fractie-Otten, van mede-Forum-oprichter Henk Otten. Die fractie heeft nu drie zetels in de Senaat, Forum zelf heeft er nog twee over (van de aanvankelijke twaalf).