Tweevoudig international Beerens beëindigt voetbalcarrière

Op het palmares van Beerens prijken twee landstitels, allebei behaald in zijn periode bij PSV. Daarnaast won hij de KNVB-beker met sc Heerenveen in het seizoen 2008/2009 en dat kunstje herhaalde hij vier seizoenen later bij AZ. Ook kwam de vleugelaanvaller twee keer uit voor het Nederlands elftal.

Roy Beerens heeft een punt gezet achter zijn actieve voetbalcarrière. De 33-jarige aanvaller van Vitesse kwam vanwege blessures al een tijd niet meer in actie. Zijn laatste officiële wedstrijd was op 17 januari 2019.

Na buitenlandse avonturen bij Hertha BSC en Reading, keerde Beerens in 2018 terug naar Nederland. In dienst van Vitesse kwam hij tot 28 eredivisieduels, waarin hij 2 keer scoorde. In de voorbereiding van dit seizoen speelde Beerens nog wel mee in een aantal oefenduels, maar sinds januari 2019 maakte hij geen minuten meer in de eredivisie.

Bewuste keuze

"De voetbalwereld heeft mij fantastische herinneringen opgeleverd. Ik heb prijzen gewonnen, bij mooie clubs gespeeld, ervaring opgedaan in het buitenland en het Nederlands elftal gehaald. Het was een prachtige tijd, maar ik kies er nu bewust voor om te stoppen", aldus Beerens.

"De komende tijd ga ik uitzoeken hoe ik de toekomst wil invullen. Zeker is wel dat ik, nu ik meer tijd heb, ga genieten van mijn zoontje, die in de jeugdopleiding bij PSV speelt."