'De boodschap van de NOS-leiding was: wegwezen daar, snel naar je gezin'

"Bij aankomst zochten we meteen het Nederlandse boksteam op. Cameraman Hans Burgers filmde de ploeg rondom de arena. Het was de eerste keer dat ik met sporters sprak over mogelijke gevaren door corona, over virusrisico's bij een contactsport met een internationaal deelnemersveld."

"Ik had voor de zekerheid twee reiskits meegenomen met mondkapjes en handgel. Ik kon me niet herinneren dat ik ooit eerder een mondkapje had opgedaan. Op zaterdag 14 maart had ik dat ding een uur op in het vliegtuig."

"Of ik naar het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) boksen in Londen wilde afreizen? De sportwereld was door de coronadreiging zo goed als stilgelegd. Ik twijfelde kort, maar de journalistieke afweging overwon. Deze klus was op voorhand anders dan alle andere."

"Veel volle restaurants en cafés in Londen, levendige winkelstraten. Terwijl we in Nederland al twee persconferenties achter de rug hadden, we te maken kregen met een pakket aan ingevoerde maatregelen en er werd gesproken over 'gepaste afstand houden'. Het sluiten van de basisscholen, horeca, sportclubs en musea was een kwestie van tijd."

"Op zondag 15 maart begon de voorzitter van de Europese boksbond zich ineens hardop af te vragen of het toernooi de komende week wel kon worden afgerond. Hij zei zich ernstige zorgen te maken. Publiek was vanaf maandag 16 maart al niet meer welkom."

The last sport standing

"Ik overlegde met cameraman Hans over ons 'wat als-scenario' vanwege het grote coronacontrast tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. We zaten in een merkwaardig decor bij the last sport standing. Dat had iets mafs en het was tegelijk uitzonderlijk, want alle overige sport was wereldwijd op slot."

"Het allerbelangrijkste was of we probleemloos terug naar huis konden. Luchthavens zouden waarschijnlijk sluiten, treinen misschien niet meer rijden, veerboten eventueel niet meer varen. 'Goed gewerkt, maar wegwezen daar, snel naar je gezin,' was op maandagochtend de boodschap van de NOS-leiding."