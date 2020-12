'Paris Saint-Germain neemt per direct afscheid van trainer Tuchel'

De 47-jarige Duitse trainer, die sinds mei 2018 aan het roer stond in Parijs, had nog een contract tot aan het einde van dit seizoen. Sinds zijn aanstelling werd hij met PSG tweemaal kampioen, won hij eenmaal de beker, eenmaal de Coupe de la Ligue en twee keer de Supercup.

Derde plaats

PSG kende door een corona-uitbraak binnen de selectie een valse start van deze jaargang met onder meer vier nederlagen. De landskampioen staat op dit moment derde in de competitie met een punt minder dan koploper Olympique Lyonnais en nummer twee Lille.

In de Champions League werd de ploeg uit Parijs eerste in een groep met RB Leipzig, Manchester United en Istanbul Basaksehir. Na de winterstop is FC Barcelona in de achtste finales de tegenstander.

Vorig seizoen behaalde Tuchel met PSG nog de finale van de Champions League. Daarin was Bayern München met 1-0 te sterk.