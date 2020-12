Zet maar vast extra tissues klaar: All You Need Is Love in coronatijd

Elkaar na een lange afwezigheid zomaar in de armen vliegen is door de coronacrisis natuurlijk niet meer zo vanzelfsprekend, maar volgens Ten Brink kunnen we de doos met tissues vanavond gewoon weer klaarzetten. "Ik denk wel extra tissues, want het wordt door de hele situatie veel intenser", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. Zo zijn er dit jaar bijvoorbeeld opvallend veel baby's die nog nooit gezien zijn door de vader of de grootouders.

Kerstmis is een feest vol met tradities en een daarvan is de kerstspecial van All You Need Is Love op Kerstavond. Verliefde stelletjes of familieleden die door afstand van elkaar zijn gescheiden worden herenigd. De man die dit al 28 jaar in goede banen leidt is presentator 'Dr. Love' Robert ten Brink.

Vanwege de coronacrisis moest het programma wel het een en ander aanpassen. De bekende All You Need Is Love-bus bleef dit jaar in de garage staan en een studio vol met publiek was natuurlijk ook niet mogelijk. "We hebben wel een studio, maar geen volle, want er mogen niet meer dan 30 mensen in", vertelt Ten Brink. Dat publiek had wel een vermoeden, maar "wist natuurlijk niet helemaal zeker of zij dan misschien ook een onderwerp zouden worden, wat wel het geval was in dit geval."

Maar ook als de tribunes wel helemaal vol zitten hebben mensen vaak al een voorgevoel van wat gaat komen. "Stel je vriendin zit in het buitenland met jullie pasgeboren baby en je wordt uitgenodigd om naar All You Need te komen. Dan zou het wel heel gek moeten lopen, wil er niks gebeuren. Maar het is pas echt zo ver als het echt zo is, zeg ik altijd."

Verrassingselement niet verloren gegaan

Niet alleen de programmamakers maar ook alle deelnemers aan het programma moesten getest zijn op corona voor ze konden meedoen. Een lastige opgave als je ook het verrassingselement wil behouden. "Dat is best wel een dingetje geweest", zegt Ten Brink, "maar via allerlei snode plannen hebben wij bijvoorbeeld via bekenden of familie gezorgd dat ze zich lieten testen. Dus wat je dit jaar ziet is dat heel veel blije mensen zeggen: 'nou, wat toevallig, we zijn net getest!'".

Een ander probleem waar het productieteam tegenaan liep was of de mensen die ze naar Nederland wilden halen hun land wel uit konden. Dat bleek niet altijd zo te zijn waardoor toch een aantal onderwerpen zijn gesneuveld. Maar er waren volgens Ten Brink genoeg andere onderwerpen om het programma mee te vullen.

"Het is heel gek, het is anders, en toch is het een beetje hetzelfde. Op de een of andere manier is het natuurlijk verstilder. Het is niet die orgastische gekte in de studio waar 500 mensen met kerstmutsen op over elkaar heen buitelen. Maar het maakt het daardoor wel allemaal iets mooier en iets intenser."

All You Need Is Love wordt vanavond om 20.30 uur uitgezonden op RTL4.