'Leger Ethiopië doodt mannen die bloedbad aanrichtten in dorpje'

De Ethiopische strijdkrachten hebben zeker 42 mensen gedood die gisteren betrokken waren bij een slachtpartij in Benishangul-Gumuz, een regio in het westen van Ethiopië. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Fana TV, een zender die banden heeft met de Ethiopische overheid.

De militairen zouden bij de gedode mannen pijlen, bogen en andere wapens hebben buitgemaakt. Over hun achtergrond is nog niets bekend en ook niet welke rol ze gisteren hebben gespeeld. Maar het lijkt erop dat de aanval in Benishangul-Gumuz het gevolg is van een van de talrijke etnische conflicten die in Ethiopië woeden.

De Ethiopische premier Abiy was dinsdag nog op bezoek in de regio. Hij zei daar dat de schuldigen van de recente aanvallen in Benishangul-Gumuz moeten worden vervolgd en bestraft. In november werden in het gebied 34 inzittenden van een bus vermoord.

Federale leger onder druk

Het is onduidelijk hoeveel grip de strijdkrachten nog hebben op de gebeurtenissen. Een deel van de federale troepen vecht in de noordelijke regio Tigray. Dat betekent dat er elders minder militairen beschikbaar zijn om conflicten de kop in te drukken.

Abiy, die vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, zegt dat hij het land wil verenigen. Maar het bloedige geweld in Ethiopië heeft geleid tot een stroom van naar schatting honderdduizenden vluchtelingen.

Ooggetuigen in Benishangul-Gumuz zeggen dat de aanvallers gisteren het vuur openden toen het ochtend werd. Een boer verklaarde dat hij en zijn familie naar buiten renden en probeerden te vluchten. Zijn vrouw en vijf van zijn kinderen werden gedood. Vier andere kinderen wisten te ontsnappen en worden nu vermist.

Na zijn bezoek aan de regio twitterde Abiy dat "vijanden Ethiopië langs etnische en religieuze lijnen willen verdelen. Maar die wens zal niet in vervulling gaan."