China begint onderzoek naar machtsmisbruik webwinkelgigant Alibaba

De Chinese mededingingstoezichthouder heeft een onderzoek geopend naar webwinkelgigant Alibaba. Het concern, opgericht door miljardair Jack Ma, wordt er onder meer van verdacht verkopers ertoe te dwingen om exclusief via Alibaba online producten te verkopen.

Het nieuws veroorzaakt onrust onder beleggers. Op de beurs in Hongkong staat het aandeel van Alibaba ruim 8 procent in de min en voorbeurs in New York heeft het aandeel ook een flinke duikeling gemaakt.

Al langer onder vuur

Het onderzoek wordt gezien als een belangrijke ontwikkeling. "Dit is China's eerste mededingingsonderzoek naar een Chinees internetbedrijf vanwege het misbruiken van zijn marktdominantie", zegt mededinging-expert Scott Yu tegen de Financial Times. Volgens hem zou Alibaba in het zwaarste scenario een boete kunnen krijgen die gelijk staat aan 10 procent van de omzet van het vorige jaar.

Andere deskundigen zeggen tegen de zakenkrant dat alleen al het openen van het onderzoek betekent dat er waarschijnlijk ook bewijs is voor de beschuldigingen. Alibaba heeft aangegeven te zullen meewerken aan het onderzoek.

Ma's imperium ligt al langer onder vuur. Dat begon begin november, toen op het laatste moment de beursgang van betaalreus Ant Group werd uitgesteld na gesprekken met toezichthouders. Daarvan is Ma ook oprichter.

De Chinese centrale bank zegt in een gezamenlijke verklaring met toezichthouders voor de beurs, het bankwezen en verzekeringen, dat Ant Group gevraagd zal worden bepaalde financiële regels door te voeren. Welke dat zijn is niet duidelijk.

'Krachtigste optreden van Peking'

The Wall Street Journal noemt de twee operaties "het krachtigste optreden van Peking tegen een technologie-imperium". Ook Ant Group heeft laten weten mee te werken met de toezichthouders.

Het Volksdagblad, de officiële krant van China, schrijft in een hoofdredactioneel commentaar dat mededinging een urgent onderwerp is geworden. Het onderzoek wordt een "belangrijke maatregel" genoemd om "het mededingingstoezicht op de internetsector te versterken".