Kwalificatietoernooi in Thialf: welke startbewijzen staan op het spel?

In een schaatsseizoen zijn de WK afstanden verreweg het belangrijkste kampioenschap, maar het kwalificatietoernooi om daar überhaupt te komen is voor Nederlandse rijders van net zo'n groot belang. Het is dringen aan de nationale top, het aantal plaatsen op internationale toernooien beperkt.

Vanaf Tweede Kerstdag wordt in het laatste nationale toernooi van het seizoen in Thialf gestreden om startbewijzen voor maar liefst vier schaatsweekenden in 2021, de eerste en tevens enige internationale wedstrijden in de coronawinter.

Het toernooi in Heerenveen is van begin tot eind (28 december) live te volgen bij de NOS op televisie, radio, internet en in de app.

Bekijk hieronder in de carrousel het programma van het kwalificatietoernooi: