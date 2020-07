Tottenham houdt zicht op Europees voetbal door kleine zege op Everton

Een belangrijke zege voor Tottenham Hotspur in de strijd om het Europees voetbal. De ploeg van Steven Bergwijn won met 1-0 van Everton en is daarmee naar de achtste plaats geklommen in de Premier League.

Met Bergwijn op de bank kwamen de Spurs al snel op voorsprong, met dank aan Everton-speler Michael Keane. In een poging het schot van Giovani Lo Celso te keren, veranderde Keane de bal van richting waardoor doelman Jordan Pickford op het verkeerde been stond.

Op enkele kansen na kende de wedstrijd tussen de nummer tien en elf weinig vuurwerk. Bergwijn kwam uiteindelijk in de 78ste minuut in het veld, Everton probeerde in de slotfase nog wat terug te doen, maar slaagde er niet in de Spurs-defensie open te breken.

De zege markeerde een speciaal moment voor Spurs-coach José Mourinho. De Portugees, die eerder aan het roer stond bij Chelsea en Manchester United, boekte zijn 200ste zege in de Premier League. Slechts vier andere trainers wisten die barrière te doorbreken: Alex Ferguson (528), Arsène Wenger (476), Harry Redknapp (236) en David Moyes (207).

Zesde plaats betekent Europa League

Tottenham en Everton kunnen zich niet meer mengen in de strijd om de Champions League-tickets (weggelegd voor de topvier in Engeland), maar voor Tottenham staat de deur naar de Europa League nog wel open. Daarvoor volstaat de vijfde of zesde plaats. De Londense club staat nu achtste, op vier punten achterstand van nummer zes Wolverhampton Wanderers.

Voor Everton, dat na de nederlaag elfde staat op acht punten van Wolverhampton, lijkt het nog slechts een kwestie van het seizoen uitspelen.

