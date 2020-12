Marco Kroon stapt naar Hoge Raad in carnavalszaak

Majoor Marco Kroon gaat in cassatie tegen zijn veroordeling in hoger beroep tot een taakstraf en een boete. Dat heeft zijn advocaat, Geert-Jan Knoops, laten weten.

Vorige week legde de militaire kamer van het gerechtshof Kroon 80 uur werkstraf op voor mishandeling en belediging van agenten. Ook moet de drager van de Militaire Willems-Orde 120 euro boete betalen vanwege wildplassen.

Kroon werd in 2019 tijdens carnaval in Den Bosch betrapt toen hij stond te urineren tegen een afzethek. Bij zijn arrestatie gaf hij volgens het hof een agent opzettelijk een kopstoot. Ook zou Kroon, die een kikkerpak droeg, een zwaaiende beweging naar een agente hebben gemaakt met zijn geslachtsdeel.

Omdat er in de ogen van het hof geen sprake was van een seksueel getinte bedoeling, werd de majoor vrijgesproken van schennis van de eerbaarheid. De rechtbank had hem daar wel voor veroordeeld.

Blijvend letsel

Advocaat Knoops stapt naar de Hoge Raad omdat hij vindt dat het gerechtshof meer had moeten ingaan op de bezwaren van de verdediging. "Waaronder het feit dat er tijdens zijn arrestatie in strijd is gehandeld met de regeling Geweldsbeheersing politie, waardoor hij blijvend letsel aan zijn handen heeft overgehouden."

Volgens Kroon deden de boeien erg veel pijn en is zijn pink door de arrestatie blijvend beschadigd. Vorig jaar deed hij aangifte tegen drie agenten wegens mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.