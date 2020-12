Jakobsen kijkt alweer uit naar rentree: 'Wil in maart weer meedoen'

Tijdens de massasprint werd hij door Dylan Groenewegen de hekken in gereden. Het gevolg: een zware valpartij waarbij Jakobsen meerdere zware verwondingen opliep. In gesprek met het AD doet de 24-jarige renner van Deceuninck-QuickStep uitgebreid zijn verhaal.

"Hoe ik in het wiel van mijn ploeggenoten Davide Ballerini en Florian Sénéchal naar de laatste kilometer reed. Dat is het laatste dat ik me herinner. Daarna wordt het zwart."

De beelden van zijn crash gingen de hele wereld over, maar zelf weet Fabio Jakobsen niet meer precies wat er gebeurde op 5 augustus 2020, de dag van de eerste etappe in de Ronde van Polen.

Daarin wordt duidelijk dat het niet heel veel had gescheeld of Jakobsen was er niet meer geweest.

"Mijn ploegmaat Florian Sénéchal heeft zijn fiets tegen een hek gezet en is naar me toe gerend. Hij zag dat ik op het asfalt lag, tussen de hekken. Er was overal bloed. Florian zag dat ik lag te stikken in mijn eigen bloed. Ik kon niet bewegen, hij zag de paniek in mijn ogen. In een reflex heeft hij mijn hoofd gepakt en iets opgetild, zodat het bloed uit mijn mond en keel liep. Daarna werd ik rustiger, zei hij."

Menselijk stootkussen

"Verder heb ik geluk gehad dat de arts van UAE, Dirk Tenner, uit zijn auto is gesprongen. Hij heeft een achtergrond als trauma-arts, hij heeft de situatie gecoördineerd totdat de traumahelikopter er was."

Daarnaast had Jakobsen ook het 'geluk' dat hij bij zijn val tegen een commissaris van de UCI opbotste, die achter het hek stond te filmen. "Hij was eigenlijk een soort menselijk stootkussen. Als hij daar niet had gestaan, was ik op de finishboog gekatapulteerd. Dat had ik niet na kunnen vertellen."