Van haring tot makreel: brexitonderhandelaars gaan nog alle vissoorten langs

Brexitrapporteur Kati Piri van het Europees Parlement is opgelucht dat er nu een akkoord is. "Zeker in deze tijden van een mondiale crisis als gevolg van het coronavirus, is een ambitieus, eerlijk en compleet akkoord in het voordeel van mensen in zowel de Europese Unie als in het Verenigd Koninkrijk. Dit is het meest alomvattende partnerschap dat de EU ooit heeft gesloten met een ander land. We zijn ons bewust van het cruciale belang van een akkoord voor onze burgers en onze bedrijven. Zij vormen de kern van onze inzet."

Piri wil dat het Europarlement goed gaat kijken of afspraken over arbeid, klimaat en sociale waarborgen goed geregeld zijn en het Goede Vrijdagakkoord is beschermd. "Tot dusver hebben we geen enkel woord gezien dat op papier is gezet. Het is dus van belang dat de komende weken alle onderdelen goed worden bestudeerd, voordat het Europees Parlement over gaat tot goedkeuring van het verdrag."

Ze noemt het ook van belang dat er bepaling zijn opgenomen die garanderen dat Londen zich aan de verplichtingen houdt.